德国加大打击网络违法言论力度

（早报讯）德国将在明年1月初推出在线表格，供网民投诉网络对违法言论处理不力的情况，相关社交媒体可能因此被处以最高5000万欧元（近7986万新元）的罚款。

新华社引述德国司法部27日的公告说，他们接到申诉后将判断社交媒体平台是否存在管理缺陷，并可针对平台打击违法言论不力处以最高达5000万欧元的罚金，但司法部强调不会亲自参与删除或屏蔽违法言论。

德国联邦议院今年6月通过了司法部的一项提案，规定社交媒体平台需在限定时间内，对用户举报的违法言论进行回应，并视情删除或屏蔽。违法内容涉及仇恨性、煽动性言论，侮辱、诽谤、威胁、虚假信息，恐怖主义犯罪和儿童色情等。通过后的法律已从今年10月1日起生效。

根据这项法律，社交媒体网站需向用户提供可24小时举报非法内容的服务，必须在七天内删除非法内容及其副本，明显的违法言论需在举报后24小时内删除或屏蔽。社交媒体网站需指定专人负责处理用户投诉，若言论内容存在争议，也需在举报后七日内作出处理。

德司法部部长海科·马斯曾在2015年提及，司法部近年来收到大量投诉，称互联网上种族主义和排外的煽动性言论泛滥，而一些社交媒体网站没有对此采取有效控制措施。

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