每周锻炼两次有助改善老年人记忆力

（早报讯）美国神经病学学会27日发布的一项新指南建议，患有轻度认知障碍的老年人应每周锻炼至少两次，这样有助改善他们的记忆和思维能力。

轻度认知障碍是指老年人出现轻度记忆或其他认知功能障碍但未达到痴呆标准的认知损伤状态。通常来说，有轻度认知障碍的老年人，社会职业或日常生活功能尚不受影响，一些患者病情不会恶化，而少部分人的病情还能好转。

新华社报道，指南作者在评估了现有的轻度认知障碍研究后发布了新指南建议。研究发现，每周锻炼两次能够帮助这些患者改善记忆功能。

但新指南不建议人们使用药物或者膳食疗法改善病情，并指出美国监管机构没有批准任何治疗轻度认知障碍的药物。

指南第一作者、美国梅奥诊所阿尔茨海默病研究中心主任罗纳德·彼得森在一份声明中说：“经常进行体育锻炼一向被认为对心脏健康有益，而现在我们能说锻炼也能帮助轻度认知障碍患者改善记忆。对您心脏好的东西，对您的大脑也好。”

彼得森鼓励轻度认知障碍患者多进行有氧运动，比如每周快走或者慢跑150分钟，分5次每次30分钟或3次每次50分钟，以达到微微出汗的程度，减缓轻度认知障碍发展为痴呆的进程。

美国神经病学学会统计显示，目前全球60岁以上老年人轻度认知障碍患病率为6％，这一比例随着年龄的增加而升高，85岁以上老年人轻度认知障碍患病率达37％。

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