韩统一部：朴槿惠未经决策程序停运开城园区

（早报讯）据韩国媒体报道，韩国统一部政策革新委员会28日公布对右翼政府期间主要涉朝事务的检查结果，披露前总统朴槿惠未经政府内部正式决策程序，仅凭口头指示全面停运开城工业园区，以反制朝鲜进行第四次核试验及远程火箭试射活动。

香港中国通讯社引述报道说，朴槿惠政府曾声称上述决定是去年2月10日上午在国安常委会上作出的，但经查，时任总统府外交安全首秘金奎显于2月8日向时任统一部长官洪容杓传达了朴槿惠要求韩企撤离工业园区的指示。但革新委未能查明朴槿惠与谁经什么程序下此决定，所谓幕后红人崔顺实介入决策的疑团仍未解开。

革新委指出，总统府将“开城工业园区工资用于发展核武”这一未经充分证实的意见列为停运理由之一，而且总统没有依宪依法走决策程序。

由九名外部人士组成的革新委员会叮嘱统一部就此深刻反省，确保专门负责涉朝事务的统一部在韩朝统一政策的制定和执行过程中保持一定的独立性。

开城工业园区是2000年朝韩首脑签署《北南共同宣言》后，朝韩双方开展的经济合作项目。园区位于朝鲜开城（Kaesong），于2005年投入运营，是韩朝经济合作项目。园区内共有约5.3万名朝鲜工人受雇于124家韩国企业，其中多为中小企业。2016年2月10日，由于核试验和发射卫星问题，韩国宣布将撤离开城工业园区，对朝鲜进行经济制裁。

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