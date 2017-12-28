联合国：“天秤”致菲律宾15万多人流离失所

（早报讯）热带风暴“天秤”（Tembin）12月22日袭击菲律宾南部地区，迄今为止致200多人死亡，150多人下落不明。联合国人道协调厅12月26日的最新数据显示，“天秤”对菲律宾26万8000多人造成影响，导致15万2000多人流离失所。这一数字预计还将继续增加。

联合国新闻中心引述人道协调厅26日的最新数据指出，菲律宾有9万多人目前正居住在受影响地区的246个撤离中心，6万1000人居住在亲友家里。菲律宾当局确认164人死亡。北拉瑙、北三宝颜省遭遇了最严重的洪灾和泥石流。1500栋房屋被摧毁，800多栋房屋损坏。基础设施和农业遭受初步破坏已经达到400多万美元（530多万新元）。

人道协调厅指出，受风暴影响地区需要清洁的水、食物、住所、卫生和洗浴设施等物资。菲律宾卫生部启动了应急系统，以监测任何相关疾病的暴发，并向北拉瑙的农村卫生单位提供了更多药物。红十字与红新月联会从赈灾紧急基金拨款约31万6000美元以支持菲律宾红十字会赈灾，并预计将发起紧急呼吁。

联合国儿童基金会12月25日发表声明表示，该组织已经准备好向受灾地区分发救援物资，包括饮用水和卫生用品，净水片和帐篷等。前线工作人员正日夜奋战，对破坏的规模进行评估。儿基会表示，今年早些时候从马拉维市（Marawi）流离失所的群体面临的处境尤其令人担忧，因为他们所在的营地在风暴中遭受了严重的破坏。

免费试阅14天