罚款增至百倍 日拟严惩企业数据造假

（早报讯）鉴于神户制钢所等日本制企业接连曝出品质数据篡改问题，为加强预防违规行为的发生，日本政府正在推进修订该国《工业标准化法（简称JIS法）》。

日经中文网报道，日本经济产业部将把对违规企业的罚款提高至相当于目前罚款100倍的最多1亿日元（约118.59万新元）。此外，企业管理体制的不完善也将被纳入处罚对象。日本政府希望以此推动企业的意识改革，恢复日本制造业的信誉。

日本经济产业部将向2018年1月召集的例行国会提交JIS法的修正案。

关于钢铁、汽车零部件和建筑材料等具备高品质的产品，企业可根据日本国家注册机构的认证，采用日本工业规格（JIS）标识。对于客户来说，好处是据此可知这些产品获得国家的政治背书，高品质得到保证，能够安心使用。

目前，日本相关认证机构为持续对品质进行担保，需定期对工厂进行审查，如果不满足相应水平，将取消认证。对于不遵守认证机构决定、继续显示认证标识、或在原本未获认证的产品上使用等恶劣企业，可处以最多100万日元罚款或最长1年的有期徒刑。

日本经济产业部为达到遏制检测数据篡改等违规行为等目的，将把罚款额一下子提高至最多1亿日元。与此同时，管理体制也将纳入日本JIS法的对象。例如为避免工厂等制造一线发生数据篡改，将建立多人参加的检查体制，以及负责品质管理的部门要完全独立等。如果管理特别不完善，而且未显示出纠正姿态，将予以处罚。

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