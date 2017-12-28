苹果和亚马逊均寻求沙特业务许可证

（早报讯）路透社引述两名消息人士说，苹果和亚马逊这两家美国公司都在争取在沙特阿拉伯投资的许可证。双方的磋商是沙特阿拉伯王储穆罕默德·萨勒曼力争让保守的沙特换上高科技新面貌的努力之一。

第三名消息人士确认称，苹果正在与主管外资投资的沙特投资总局(SAGIA)磋商。

苹果和亚马逊均已通过第三方在沙特销售产品，但他们和其他全球科技巨头一样，尚无法直接在沙特设立业务。

亚马逊方面的磋商由云计算部门Amazon Web Services (AWS)领衔。AWS料将给当地市场带来激烈竞争，当前市场由规模相对较小的本地提供商STC 7010.SE和Mobily 7020.SE等主导。

由于原油价格下滑凸显出沙特经济多元化的必要性，沙特政府过去两年来一直在放松监管限制，包括长期以来导致投资者对沙特市场敬而远之的外资所有权限制。

引进苹果和亚马逊将推进王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)的改革计划，并可在沙特这样一个年轻且相对富有的市场中提升这两家企业的形象；沙特对自己拥有全球最快的网速和最高的智能手机普及率引以为傲。

约有70%的沙特人年龄在30岁以下，而且经常使用社交媒体。

两名知悉谈判情况的消息人士称，预计，苹果将在2月与沙特投资总局(SAGIA)签署苹果门店的授权许可协议，第一家零售门店计划在2019年开业。

他们称，亚马逊的相关谈判还处在初期阶段，投资计划尚无具体时间安排。

据市场调研公司Euromonitor，苹果在沙特手机市场的份额已位居第二，仅次于三星电子。

苹果和亚马逊均未置评，未能立即联系到SAGIA就此置评。

上述消息人士之一称，苹果和亚马逊都在沙特引进外资企业的优先名单上，官员们希望通过优先引进这些企业来进一步推进国内的改革。

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