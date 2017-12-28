高强度制裁料重创朝鲜明年经济

（早报讯）韩联社报道，韩国开发研究院（KDI）27日刊发的《KDI朝鲜经济评论》称，联合国安理会第2375号对朝制裁决议将在明年发挥影响力，朝鲜经济将遭重创。

韩国对外经济政策研究院（KIEP）一专家称，受对朝制裁的影响，今年1至10月朝鲜对华出口同比减少28%，进口反增11%，预计明年对朝制裁决议发挥效力后，朝鲜将出现更大的出口降幅，外汇供求和进口也将随之下跌，对朝鲜经济产生巨大打击。

韩国统一研究院的高级研究员发表论文称，随着国际社会的对朝经济制裁见效，朝鲜市场经济将出现萎缩。以粮食为主的民生物价虽能勉强维持稳定，但使用燃油和进口原料的二次加工产品市场价格将呈上升趋势。

KDI一研究员表示，第2375号决议的影响将在明年显现，对华出口减少、朝鲜石油价格趋势、中国政府对在华投资朝企采取的措施等都将成为主要信号。

受去年11月通过的第2321号安理会决议影响，与国际市场上无烟煤行情不断攀升的情况相反，朝鲜无烟煤出口额却呈减势，朝中贸易整体规模也有所缩水。

韩国产业研究院一研究员表示，与去年相比，《劳动新闻》等朝媒对朝鲜主要产业生产投资成果的报道大幅减少，由此推测朝鲜今年整体产业发展可能不如去年。

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