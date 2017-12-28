日企在华拓展老年失智症患者护理服务

（早报讯）日本最大护理企业日医学馆开始在中国推出专门面向老年失智症患者的居住型护理服务。该公司以富裕阶层为对象在北京市内开设了首个设施，还将在上海市等其他大城市拓展业务。

据日本经济新闻中文网报道，日医学馆（Nichii Gakkan）将运用在日本面向失智症患者运营“集体康复之家”的经验，力争通过共同生活缓解失智症状，将失智症患者护理发展成在华护理业务的支柱。

日医学馆12月中旬在北京开设了共23个床位的设施。每月费用在40万日元（4700新元）以上。它还将在上海市和广州市等地拓展相关业务。计划在设施附近开设事务所，从事此前已经开展的上门护理和日间护理的业务。将构建在相同地区提供多种服务的体制。

日医学馆相继收购中国企业，并于2016年4月开始在中国提供上门护理服务。但中国一般依靠住家保姆护理，日医学馆未能顺利获取需求。2016财年（截至2017年3月）的营业损益为亏损14亿日元。

这家企业将全面推出面向失智症患者的居住型服务，力争在2018财年（截至2019年3月）前实现在华业务盈利，在2020财年（截至2021年3月）前，使在华销售额提高至目前的10倍，达到200亿日元。

日医学馆积极拓展在华业务的背景是，中国迅速加剧的的老龄化。有调查显示，中国老年人产业的市场规模到2030年将达到22万亿元。虽然有预测称日本将于2025年达到18.7万亿日元，但两者规模相差悬殊。

免费试阅14天