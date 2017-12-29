意大利解散国会 明年3月大选后政局难料

（早报讯）意大利总统马塔雷拉周四（28日）解散国会，为明年3月4日举行全国选举铺平道路。不过，由于政坛势力三足鼎立，意大利可能会出现悬浮国会的局面。

马塔雷拉周四签署总统令解散国会两院。一名匿名官员透露，在随后的一次内阁会议上，总理真蒂洛尼政府确定了大选日期。

在周四早些时候举行的一次传统年末新闻发布会上，真蒂洛尼刻意淡化了未来的政治动荡风险。

他说：“我们决不能容许政治不稳定的问题变得戏剧化，这当然是一个问题，但与其担心，我们更应当怀着对此已经基本免疫的信念面对它。”

真蒂洛尼指出，政府的频繁变更“并不是近期才有的现象，但这并没有阻止我们的国家成长”。

意大利是欧元区第三大经济体，但该国的经济复苏却逊色于欧元区多数国家。

在大选之后，意大利有可能会出现悬浮国会的局面。民调显示，反建制的五星运动党支持率领先于真蒂洛尼的民主党以及有可能组建中右翼联盟的党团支持率，其中包括前总理贝卢斯科尼的意大利力量党（Forza Italia）。

五星运动党的诉求是，如果不对欧盟条约重新谈判的话，该党希望就抛弃欧元进行咨询式公投。

调查显示，无论是五星运动，还是前总理伦齐率领的民主党以及中右翼联盟都无法获得国会多数。即便是民主党和意大利力量党组成大联盟也无法获得多数。

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