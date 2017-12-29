前世界足球先生维阿当选利比里亚总统

（早报讯）利比里亚国家选举委员周四（28日）宣布，来自民主变革大会党的候选人维阿（George Weah）在26日举行的第二轮总统大选中获胜，正式当选该国总统。维阿是前世界足球先生，也是首位当选总统的知名职业运动员。

利比里亚国家选举委员会主席周四傍晚宣布，此次大选的投票率为56%，在已经完成的98.1%的计票中，维阿获得了61.5%的选票，领先于对手的38.5%，已经提前锁定胜局。在全国15个县中，维阿在其中的14个获胜。

利比里亚在10月10日举行了第一轮总统选举，51岁的维阿以38.4%的得票率排在第一位，73岁的副总统博阿凯以28.8%的得票率紧随其后。由于无人得票过半，故二人进入第二轮的选举。

这是维阿第二次竞选总统。2005年，他在第一轮投票中领先，不过在第二轮以40.6%对59.4%的得票率不敌女对手瑟利夫，后者当选总统并于2011年获得诺贝尔奖。

在得知自己获胜的消息后，维阿在社交媒体写道：“我的利比里亚同胞们，我深深地感受到了全国的情绪。我十分重视今天被赋予艰巨任务的重要性和责任感。变革已经开启。”

维阿1966年出生于首都蒙罗维亚的一个小镇，从小热爱运动的他在国内开始职业足球生涯，被球探发掘后带到欧洲踢球，先后效力于法甲的摩纳哥和巴黎圣日耳曼等俱乐部。

1995年，他加盟球星云集的AC米兰，获得了当年的金球奖，并当选世界足球先生。此后，他还曾到英超切尔西等球队效力。

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