印度金融中心孟买大火 至少15人死亡

（早报讯）印度金融中心孟买一栋大楼今天（29日）凌晨发生大火，造成至少15人死亡，13人受伤，其中三人伤势严重。

当地时间今天凌晨零时30分左右（新加坡时间今天凌晨3时），孟买市中心一栋商业大楼发生火患，消防局立即出动至少24辆消防车前去灌救。

事发地点是重新整修过的工业园区，里头有时尚餐厅和包括几家媒体在内的商业机构。

当地媒体报道，火势是从商业大楼顶层开始烧起，整栋建筑在短短30分钟内就陷入火海。

警方说，死者大部份是在顶楼餐厅出席生日会的女性；庆祝生日的28岁女子也葬身火海。

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