沙特又有两名王子交钱获释

（早报讯）沙特阿拉伯已故国王阿卜杜拉两个涉嫌腐败的儿子，在同意向政府缴纳“和解金”后已获得释放。

麦加省前省长迈沙阿勒（Meshaal bin Abdullah）和红新月会前会长费萨尔（Faisal bin Abdullah）是在交出一定金额的资产后获释。这两人都是在2015年阿卜杜拉国王病逝、萨勒曼国王继位后被免去职务的。

目前，他们的另一个兄弟、利雅得省前省长图尔基（Turki bin Abdullah）还被关押在利雅得的一个酒店内。

沙特上个月发动反腐风暴，被抓的200名王子、高官和富商中，大多数同意以缴纳“和解金”的方式换取自由。

目前，已有20多人交钱后回家，包括迈沙阿勒和费萨尔的哥哥、前国民卫队司令米特阿卜。他在交出10亿美元（约13亿3600万新元）后获释回家。

本月5日，沙特总检察长穆吉卜在一份声明中说，最高反腐委员会将分两阶段处理反腐风暴中被抓的涉贪王子、高官和富商。

第一阶段是向被抓贪腐嫌疑人出示犯罪证据，然后与其谈判，要求其交出非法所得达成和解，最后将其释放。和解阶段将于数周后结束。

第二阶段是针对不同意和解的嫌疑人。他们将被起诉，被继续关押半年甚至更久。

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