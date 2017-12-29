俄媒：俄在亚洲与中国关系发展最活跃

（早报讯）俄罗斯《生意人报》今天（29日）报道，截至2017年，俄罗斯与亚洲三大国——中韩日之间的关系都有所发展，但与中国关系的发展尤为活跃。

俄罗斯卫星网引述该报道指出，截至2017年，俄中关系在经济方面取得重大突破。斯科沃罗季诺—漠河—大庆输油管道二线工程竣工，1月1日将开始沿此线供油。该工程的竣工将使得沿该线路输油量从目前的1650万吨提高到3000万吨。

中国复星集团（Fosun）以9亿美元收购了俄极地黄金公司（Polyus Gold）10%股份，中华能源基金委员会（CEFC）则以9.31亿美元收购了俄罗斯石油公司14.16%的股份。

俄罗斯以11亿美元向北京天然气出售20%“上乔纳石油天然气”股份公司（VCHNG PJSC）的交易已结束，而“亚马尔液化天然气”项目已竣工，其29.9%的股份由中国合作伙伴拥有。

此外，2017年免签证中国游客客流升至90万人，俄罗斯也超越沙特阿拉伯成为中国的主要石油供应国，截至2017年第三季度出口增长15.9%。

俄中目前正为签署中国与欧亚经济联盟之间的贸易协定做准备。据该报消息，欧亚经济联盟与中国的协定正在通过内部协调程序进行。

与此同时，俄中外交部正在制定莫斯科和北京之间第二个更广泛的贸易协定。它应于约一年半后生效，俄联邦的欧亚经济联盟伙伴和东南亚国家将能够加入。

此前，俄罗斯驻华大使杰尼索夫接受媒体采访时表示，俄中贸易额2017年将达到800亿美元（约1069亿新元）。

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