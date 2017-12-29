秘鲁民众游行抗议赦免前总统藤森

（早报讯） 秘鲁民众28日在多地举行游行示威活动，抗议总统库琴斯基赦免被判处25年徒刑的前总统藤森。

当地时间下午5时许，数千名抗议者从首都利马老城区的“5月2日广场”出发，穿过几个城区的主要街道，最终汇集在海军英雄公园。游行者高举反对赦免藤森的横幅，高呼“藤森有罪”、“取消赦免”等口号。

大学女教师索菲娅表示，藤森犯有“侵犯人权罪”和“反人类罪”，不应获得赦免。

当天在库斯科、阿雷基帕、奇克拉约、特鲁希略等大中城市也爆发了规模不等的示威游行。

同日，藤森的支持者在藤森所在医院外聚集，庆祝他获得赦免。藤森于23日晚因心率过速和血压下降被紧急送院，目前正在接受治疗。

库琴斯基24日以藤森患有“无法治愈的退行性”疾病为由，宣布给予他人道主义赦免，已在狱中服刑12年的藤森可获得自由。赦免令一公布立即引发不满，当晚就有藤森的反对者在市中心举行抗议。圣诞节后，抗议者再次举行游行示威，警方向示威者发射了催泪瓦斯。

藤森从1990年起担任秘鲁总统。他铁腕打击反政府武装，大力推行改革，秘鲁治安得以改善，经济迅速发展。但其执政期间存在腐败和法治问题，引起社会严重不满。藤森2000年因国内政治危机出走日本，并宣布辞去总统职务，但五年后在智利被捕。

自2007年被引渡回国以来，藤森先后因滥用职权、谋杀和绑架、盗用公款、侵权和行贿等罪行五次受到判决。

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