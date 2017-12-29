调查：韩单身男女最青睐的伴侣职业是公务员

（早报讯） 韩国一份调查结果显示，最受单身男女青睐的伴侣职业是公务员和事业单位人员。

韩国著名婚介公司DUO运营的DUO人生研究所上个月针对全国25岁到39岁的1000名未婚男女进行“2017年理想择偶标准”问卷调查。结果显示，多数未婚男女希望另一半的职业为公务员或事业单位职员。

具体来看，未婚女性心目中理想丈夫的标准为年薪4900万韩元（约6万新元）、有2.73亿韩元财产、任职公务员或事业单位、本科毕业、身高177.4厘米、比自己年长三到四岁。而未婚男性则希望未来的妻子年收入4200万韩元、有1.82亿韩元财产、任职公务员或事业单位、本科毕业、身高164.3厘米、比自己小三到四岁。

从择偶的理想职业来看，选择公务员和事业单位的受访者最多，男女分别为13.8%和14.2%。其次男性更希望娶白领（12.7%）、教师（11.4%）、医生或药剂师（10.4%）、金融工作者（5.5%）；女性则希望嫁给医生或药剂师（9.8%)、白领（8.8%）、金融工作者（7.5%）、会计师·专利师或税务师（7.4%）。

至于决定配偶时考虑的选项，35.7%的男性和35.1%的女性回答“性格”最重要。其后男性看重女性的外貌（18.2%）和价值观（7.6%），而女性重视男性的经济能力（17.3%）和家庭环境（9.5%）。

调查也发现，男性计划结婚的平均年龄为34.9岁，女性为33.7岁。男性中认为一定要结婚的受访者比重为37.6%，高于女性（25.1%）。

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