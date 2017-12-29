开罗教堂枪击案另一枪手落网

（早报讯）埃及警方及救护人员指出，两名枪手于29日开枪袭击了首都开罗南部郊区一间科普特正教基督教堂，造成九人身亡，包括三名警员。其中一名枪手随后被警方击毙，另一名枪手则被逮捕。暂时未有任何组织或个人承认干案。

路透社引述警方消息说，两名枪手是在位于赫勒万区（Helwan）的Mar Mina教堂入口开火；当时教堂正在准备将于下周举行的东正教圣诞节庆祝活动，因此入口有数名警员驻守。

埃及官方新闻通讯社中东通讯社（MENA）指出，其中一名枪手当场被警方击毙，另一人则被逮捕。

据当地媒体报道，被打死的枪手当时身穿有爆炸物的背带；警方也在教堂附近找到两个炸弹并将之拆除。

埃及卫生部说，此案造成包括枪手在内的10人丧命，五人受伤，其中两名女伤者伤势严重。

1月7日是埃及东正教圣诞节，当天会有许多庆祝活动，警方为此加强了各教堂及附近地区的保安，并在规模较大的教堂部署更多警力，及装置金属探测器，以防万一。

去年12月，开罗最大的科普特教堂遭炸弹袭击，造成28人死亡，40多人受伤，死伤者以妇孺为主。那是近年来针对埃及少数东正教徒展开死伤最严重的一次袭击，极端组织“伊斯兰国”较后宣称干案。

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