2018年元旦 超级月亮陪你过

（早报讯）新年夜空除了有烟火外，还有超级月亮陪伴。美国国家航空航天局（NASA）说，2018年元旦的满月是超级月亮，第二个超级月亮则紧接着在1月31日出现。

中央社引述美国CNN报道，超级月亮是指月亮抵达近地点时刚好满月，所以看起来会比平常大而且亮。近地点指的是月球绕行地球公转的椭圆轨道上，最接近地球之处。1月的第一个满月还有个绰号叫“狼月”。

一般而言，超级月亮会比普通满月大14%，亮度高出30%。NASA说，超级月亮通常每13个月左右出现一次。如果错过元旦的超级月亮，不要担心，1月31日还会有超级月亮高挂天际。

NASA表示，大约每两年半会有某一个月内出现两次超级月亮，有些人会称第二个满月为“蓝月亮”。

据悉，1月31日的超级月亮是月全蚀，也就是地球、太阳和月亮成一直线，太阳正好被地球挡住，不能完全照射到月亮上，月亮因此出现黑影。

NASA说，月亮“会散发诡异、比平常微弱的光芒”，出现“微红的色调”。从北美洲西部到太平洋和亚洲东部，都可以欣赏到这个天文现象。

根据Timeanddate.com网站，欣赏超级月亮的最佳时机是月亮升起的瞬间，即月亮刚从地平线升起的时候。这个网站也提供换算功能，让网友查询观赏超级月亮的时间。

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