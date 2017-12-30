澳洲总理没穿救生衣乘充气艇出海 被罚261元

澳大利亚总理特恩布尔近日被拍到乘坐充气艇出海时没有穿救生衣，违反当地法律，被罚款250澳元（约261新元）。

据澳大利亚当地媒体报道，这起事件发生于当地时间12月27日。特恩布尔当时在悉尼港附近驾驶自己的充气艇从码头移动到对岸的沙滩，虽然距离仅有20米，但却被发现未穿着救生衣。

新南威尔士州道路与海事局针对此事展开了调查，并于29日宣布，对总理处以250澳元的罚款。

特恩布尔的发言人表示，他们将会支付这笔罚金。

事发之后，特恩布尔也在28日于社交媒体上发文进行“检讨”。他表示：“水上安全在一年中的这个时候显得尤为重要。我们需要特别留心有关身着救生衣的规定。昨天（27日）我驾驶充气艇从码头驶向沙滩——只有20米的距离，可是我没有穿救生衣。今天（28日）新州海事局就给我打电话了，因为我独自一人驾船，却没有依照法规穿上救生衣。规则有时看起来很机械，但这是为了保证我们的安全，我们都应该遵守。这让我吸取了一个教训：以后不管我离岸边多近，我都会穿上救生衣，就像我平时驾驶划艇时那样。”

澳大利亚海军陆战队指挥官伍德也敦促所有的划船爱好者穿上救生衣。他说：“如果你落入水中，这将是你最好的生存机会。”

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