美国南卡罗莱纳彩票系统故障 抛出1960万奖金

（早报讯）美国南卡罗来纳州圣诞节当天的彩票系统故障或将产生高达1960万美元（近2632万新元）的奖金。

美国桥报网引述有线电视新闻网（CNN）27日的报道说：“假期现金加A玩法”程序出错，故障时间长达两个多小时。故障导致多张中奖奖券出现，此类彩票的销售很快暂停，以便调查工作展开。

南卡罗莱纳州教育彩票委员会（South Carolina Education Lottery Board of Commissioners）于29日在进行了紧急商议后决定，先将“与中奖奖券等值”的1960万元预留出来。中奖买家暂时还不能领取奖金。

彩票机构的官员暂未透露共有多少奖券受此影响，以及奖券是否是在故障发生前售卖出去的。暂不清楚合法与不合法的奖券比例。

委员会发布的公告说，官员们将于1月针对这一问题做进一步的商议，并提醒中奖人保存好手头奖券，等待官方另行通知。

受到故障影响的是“假期现金加A玩法”系列彩票，该系列彩票于圣诞节发售，单张售价1元。故障并没有影响刮奖和其他类别的彩票销售。

彩票机构27日说：“下午5时51分至晚7时53分，所有九个彩票售卖点反复出现了同一个游戏图案，产生了最高500元的奖金。在每场开奖中，竖行本不应该出现5个以上的相同图案。”

有线新闻的子机构WYFF新闻引用了一家彩票店经理说，在消息公开后，很多人涌入店中购买中奖彩票，不过他们很快就发现无法继续购买。

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