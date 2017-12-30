数据：2017年为美国警察“安全年”

（早报讯）据美国联邦调查局（FBI）本月早些时候的非官方数据，2017年共有45名警察殉职，数目低于2016年的66名殉职警官。若今年最后两天无重大事故，今年警员死亡总数将远远低于过去二十年来的平均水平。

美国桥报网引述《赫芬顿邮报》（Huffington Post）的报道说，在这些数字公布之前，美国总统特朗普和其他官员试图描绘出一种警员面对的攻击增加的状况，而他们在这种描述中想通过开展“法律和秩序”运动来建立自己的形象。

特朗普上任后的第一个行动就是签署了一项行政命令，即“防止对联邦、州和地方执法人员的暴力行为”。这是一种象征性的姿态，与他的竞选口号相吻合。

其实，虽然2016年警员的死亡人数比前几年多，但总的来说，这主要是由两起备受关注的伏击事件造成的，在得克萨斯州，五名警察被杀害，而在路易斯安那州有三名警官被杀害。据FBI称，在2017年，四名警官在伏击事件中丧生。

尽管2016年警员被杀害事件增多令人担忧，但在2013年和2015年，被害警员数字却创多年来新低。而更仔细地观察历史数据也会发现，尽管2016年殉职警员总数高于近年来的平均水平，但这个数字也还不到1973年峰值时期的一半数量，1973年有134名警员殉职。

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