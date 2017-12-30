特朗普斥亚马逊利用联邦邮递服务牟利

（早报讯）在数年来最大的假日购物季结束后，美国总统特朗普向在线零售商亚马逊开炮，指它通过联邦政府的邮件服务获利。

据美国桥报网报道，特朗普29日在社交网站推特（Twitter）上指出，美国邮政服务（USPS）应向这家在线零售巨头收取更高的包裹投递费用。

亚马逊和其创始人贝佐斯过去就曾遭到特朗普的攻击。这次特朗普在推文中写道：“为什么美国邮政局每年亏损几十亿美元，却只向亚马逊和其他类似企业收取很少的包裹投递费用，让亚马逊越来越富，而自己却越来越穷？应该向他们收取更高费用！”

他的这一言论看起来是回应福克斯新闻网节目“Fox & Friends”28日的内容，节目讨论的是亚马逊让消费者购物更为方便。

这不是特朗普第一次在推特上抨击亚马逊。实际上，他与这家在线零售巨头和其创始人一直以来都不和。

贝佐斯旗下的《华盛顿邮报》也经常批评总统。

特朗普还声称，亚马逊利用《华盛顿邮报》的财务亏损来减少其税收账单。

但是，拥有《华盛顿邮报》的并不是亚马逊。

特朗普还曾暗示亚马逊不纳税。他在8月份指责这家公司“对那些纳税的零售商造成了很大的伤害。全美国的城镇和州也都因此受伤，很多人因此失业”。

虽然屡受总统抨击，但是对贝佐斯来说这是美妙的一年。因为亚马逊股价上涨，这名53岁的商业巨头资本净值在11月份已在1000亿美元（1342.70亿新元）以上。

而美国邮政局的财政问题已经存在很多年。9月份，美国邮政局报告第三季度亏损21亿美元。而过去十年，其亏损总额达到651亿美元。

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