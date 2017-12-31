美国时代广场跨年准备就绪

新年将至，美国纽约时代广场又将迎来一年一度的盛大跨年活动。时代广场的2018数字和水晶球都已准备就绪，这里的跨年传统已经有超过100年的历史，届时将有盛大的歌舞表演。此外，久负盛名的巨型水晶球也将在当晚午夜时分从时报广场1号楼落下，迎接2018年的到来。

每年，世界各地的游客冒着严寒前往时报广场，只为等待水晶球落下，烟花漫天的一瞬间。在时报广场，工作人员前几天为迎新水晶球嵌入闪闪发亮的全新水晶片。今年水晶球的主题是“平静之礼”，折射后的切割水晶就好似蝴蝶翩翩飞舞，寓意祥和。

2018年的这颗水晶球共由2688片水晶片组成，上面还装置了32000多个LED灯，能够变换1600万种色彩图案，点亮纽约夜空。水晶球倒数活动，是每年纽约跨年夜的重头戏。伴随着水晶球的缓缓滑落，人们也将在欢呼声中迎来新的一年。

由于近几个月来纽约多次发生袭击事件，再加上年底极端组织“伊斯兰国”不断发布恐袭威胁，纽约州长库默发表声明称将增派警力，对各大人流聚集地进行巡查。

此外，纽约警方与大都会运输署已完成防恐部署，增加快速辐射反应卡车和专门检测炸弹的警犬。而纽约的几个机场也将有更全面的安保措施，保障民众安全。

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