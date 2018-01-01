美前防长：朝鲜20年前几乎接近弃核

（早报讯）1990年代在美国克林顿政府中担任国防部长的佩里透露，美国和朝鲜几乎在2000年就放弃核计划签署协议。他表示，当时的朝鲜劳动党总书记金正日也以美朝关系正常化为前提，“有意接受”弃核。

90岁的佩里近日接受共同社专访，明确表示以1999年自身访问朝鲜时的谈判结果为基础，“2000年就放弃核计划签署协议极有可能”。

对于朝鲜的现状，佩里警告说如果美国实施攻击，“有50%的可能性发展成核战争”，认为美国的对朝政策是“美国历史上最大的外交失败”。在指出朝鲜弃核已经“不可能实现”的基础上，他表示为了防止战争，有必要在美朝沟通意见的同时，凭借威慑力和压力封锁朝鲜。

佩里也给现任国防部长马蒂斯建言献策。在美国国内隐约可见先发制人攻击论的情势下，佩里的“封锁论”或将引人瞩目。他的言论似乎也反映出，美国未继承约20年前几乎接近弃核的外交成果，政策缺乏一贯性的状况是当今危机的源头所在。

佩里透露称，1999年5月他访问平壤后，美朝2000年秋季实现了高官互访。据悉，总统克林顿对与朝鲜达成协议态度积极，但由于认为不应该对同年年底当选的候任总统小布什形成约束，最终未实现签约。

佩里指出，小布什政府内有“朝鲜将因经济压力而崩溃”的乐观预测，未延续对话路线。对于之后美国在伊拉克战争中耗费膨大劳力，在对朝政策上走投无路，结果导致朝鲜拥有核武器，他断言“这是巨大错误”。

佩里回顾与金正日亲信、时任第一副外长姜锡柱的谈判过程，提及“实际上，就像金正日亲临谈判现场一样”。据悉，姜锡柱把结果汇报给金正日，在得到指示后进行第二天的谈判。佩里还表示“美方的提案不仅有核问题，还包括美朝关系正常化、在平壤开设美国大使馆、日韩提供经济支援等，范围很广”，曾希望把朝鲜变为“普通国家”，“去除核开发的动机”。

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