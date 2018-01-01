金正恩：美国永远无法对朝鲜开战

（早报讯）朝鲜领袖金正恩今天（1日）发表新年贺词时宣布，已经完成国家核武力量建设的历史大业，美国永远无法对朝鲜开战。

金正恩指出，朝鲜已具备以核武器打击美国领土所有目标的能力，他也已要求大规模生产核武及导弹。他说：“整个美国都在朝鲜核武器的射程范围内，下达发射核武器的按钮一直在我桌上，这是事实，不是威胁。”

不过金正恩表明，只有在朝鲜安全受到威胁时，平壤才会动用核武器。

金正恩也表示，朝鲜愿意参加今年在韩国平昌举行的冬季奥运会。在韩朝关系问题上，金正恩称朝鲜对于同韩国对话持开放态度。

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