美一酒店顶楼房间 元旦前夕发现一批武器

（早报讯）美国休斯敦警方星期天（31日）凌晨在该市中心一家酒店内发现，一名酒醉男子在顶楼房间内放置一批武器。鉴于该酒店将举行2000人大型跨年活动，警方已逮捕该名可疑男子。

联合新闻网引述《华盛顿邮报》的报道指出，武器持有者是49岁的津巴（Russell Lawrence Ziemba）。

他接受警方盘问时表示，他入住凯悦酒店（Hyatt Regency）只是为了能在闹区跨年。他表明无意使用所携带的枪枝，把武器带进房间只是想随身保管。

休斯敦警察局发言人桑迪斯说，津巴星期天约凌晨1时醉醺醺出现在酒店大厅，并骚扰路过住客。保安发现后制止津巴，并请他回房。不料，津巴很快又回到大厅闹事，和保安发生冲突。

该名保安送津巴回房，酒店经理也要他打包走人。桑迪斯说：“这时他在房间内看见有弹药，并请求协助。”

警方抵达后发现，津巴行李中有一把AR-15步枪、一把猎枪、一把手枪，以及多发弹药。

津巴声称，他没有攻击跨年群众的意图，只是担忧枪枝遭窃才随身携带。不过他因攻击保安，仍遭警方拘留。

自从去年10月1日发生拉斯韦加斯赌城酒店恐袭事件后，美国酒店业者均针对大型活动加强安检。

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