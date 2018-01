特朗普新年“第一推”威胁将停止对巴基斯坦援助

(早报讯)正所谓新年新气象,但2018年的来临却丝毫不能妨碍美国总统特朗普通过社交平台推特,来向外界传达出他的心声。特朗普在当地时间周一清晨发出了新年过后的第一推,其内容直指过往15年来美国对巴基斯坦的援助换回“空白”,并威胁将停止继续对这被指为“恐怖份子提供温床”国家的援助项目。

法广网站报道,作为美国第45任总统,特朗普充分利用了网络社交媒体时代所对人类之间传统传播方式的革新和冲击,正如他鼎鼎大名的前任之一富兰克林·罗斯福总统曾开创的炉边谈话一般,特朗普通过推特准确无误且非强制性的,将他的所见所想直接地展现在国民的面前。正因如此,这种近乎实时般的信息发布方式,甚至在过去的一年中曾多次取代了有着近90年历史的白宫发言人的作用。因此特朗普在2017年末通过推特发出最后一个祝福新年快乐,及“我们正在恢复美国荣光”的内容之后,他的2018年首推所指,也成为了各界对新年到来所关注的焦点之一。

令人略感惊讶的是,特朗普在周一清早发推矛头直指美国对巴基斯坦的援助项目和巴方与恐怖主义之间的联系。他在新年的首推中写道:“在过去的15年中,美国曾愚蠢的给予了巴基斯坦价值高达330亿美元的援助,但巴方却没有能回赠我们任何交代,只有欺骗,把我们的领导人们当愚人(对待)。” 特朗普还指控巴基斯坦与恐怖份子武装有关,并称:“他们还为我们在阿富汗追缴的恐怖份子提供温床,进行少许帮助。这种现象应该终结了!”

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!