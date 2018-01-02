文在寅积极评价朝方表态愿参奥

（早报讯）韩国总统文在寅2日在青瓦台主持召开国务会议时，就朝鲜劳动党委员长金正恩在1日发表的新年贺词中提出朝方有意派团参加平昌冬奥会并愿举行会谈予以积极评价。文在寅指出，这是朝鲜对韩方“让平昌冬奥成为改善韩朝关系的转机”提议的响应。

韩联社报道，文在寅在会上要求统一部和文化体育观光部尽快制定相关方案，以早日恢复韩朝对话，实现朝鲜代表团顺利参加平昌冬奥会。文在寅还表示，改善韩朝关系不能与解决朝核问题脱钩，并指示外交部与友邦和国际社会紧密合作与沟通，同步推动上述两大问题取得进展。

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