可可面临生存危机 科学家抢救大作战

（早报讯）由于气候暖化及越来越干燥，可可树最快可能会在2050年绝迹。加州大学柏克莱分校科学家正与美国巧克力巨擘玛氏公司携手合作，盼能及时拯救这种农作物。

中央社报道，他们正尝试透过CRISPR基因编辑技术，让可可树能在充满新挑战的环境中生存。

美国媒体“财经内幕”（Business Insider）报道，可可树只在全球少数地点生长，即距离赤道南北纬约20度的狭幅雨林土地，这些地区全年气温、雨量与湿度相对稳定。目前全世界超过半数的可可豆都产自象牙海岸与加纳这两个西非国家。

然而在未来数十年，这些地区可能不再适合可可树生长。根据美国国家海洋暨大气总署（NOAA），到了2050年，气温升高将导致当前种植可可树的地区，往更高海拔移动1000多英尺（约305公尺）至山区，而多数山区目前都属于野生动植物保护区。

以士力架（Snickers）巧克力棒闻名的玛氏公司已察觉到气候变迁带来的问题。

玛氏公司（Mars）去年9月承诺投入10亿美元推动“世代永续”（Sustainability in a Generation）行动，目标是让旗下事业与供应链的碳足迹在2050年前减少超过60%。

此外，玛氏公司也与加州大学柏克莱分校科学家合作，倘若实验计划成功，就可能培育出能在当前海拔地区生长且不会枯萎或腐烂的可可树，而不需将目前的可可树栽种区迁移至他处。

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