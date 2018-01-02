马非华族员工主动学汉语 可获加薪50%

（早报讯）马来西亚柔佛州依斯干达特区蓬勃发展，前来投资的中国企业已超越新加坡投资，如今越来越多当地非华族为进入中企就职而主动学汉语，有者更因学会汉语而被中企高薪挖角，薪水增加50%。

《南洋商报》报道，马来西亚坤冠国际汉语培训中心创办人黄军权在受访时说，到该中心报读汉语课程的非华族，大部分在外资企业上班，当中不乏医生、律师、公务员、依斯干达特区发展局高职人士等。

他透露，一名原本在新山酒店当经理的非华族学员，月薪为1万令吉（约3300新元），掌握汉语后，这名学员被一家在柔佛的中企酒店以1万5000令吉（约5000新元）月薪挖角，薪金增加了50%，足以证明谙汉语的价值。

“柔佛因特区而吸引许多中企进驻投资，带动本地非华族学汉语的热潮，也有非华族家长为了让孩子日后可进入本地中国公司就业，以此为目标送孩子来学汉语。”

黄军权说，该中心主要教学对象为非华族学员，开办四年以来共累积3300名学员，其中马来族学员占65%。

柔佛州巴西古当市议会教育组副主任尤南指出，随着中国崛起成为经济强国，马来族只懂得说马来语与英语并不足够，掌握到汉语才能有更佳竞争力。

依斯干达发展局城市规划资深副主席凯兹尔为了加强与中国投资者的沟通，也主动学习汉语以打破双方的语言隔阂。

52岁的凯兹尔学习汉语已一年，考获国际汉语水平第三等级水平。他表示，在柔佛投资的中国企业已超越了领先多年的新加坡，拜访该局进行交流与咨询的中国企业家越来越多，以致他需学习汉语才能应付一些简单的沟通。

“中国企业家会带着翻译员前来拜访，他们要知道投资的优惠政策、柔佛地理位置及马来西亚各经济领域的表现，尽管我还无法流利的以汉语表达，但至少自我介绍方面还行，用他们的语言增添对方的熟悉感。”

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