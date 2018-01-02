儿基会：2018年首日地球添38万6000人

（早报讯）在2018年的第一天，全世界大约有38万6000名婴儿降生，据联合国儿童基金会1月1日的数字，其中90%的婴儿出生在最不发达国家。

元旦这一天在太平洋岛国斐济出生的一名婴儿是2018年的第一个婴儿，而在美国出生的一名婴儿很可能是今年元旦的最后一名幸运儿。

据联合国新闻中心报道，在全世界范围内元旦这天出生的婴儿当中，有一半都集中在九个国家，按婴儿人数多少排名依次是印度、中国、尼日利亚、巴基斯坦、印度尼西亚、美国、刚果民主共和国、埃塞俄比亚和孟加拉国。

在这些新生儿当中，许多都能够存活下来，但是有一些甚至活不过第一天。在2016年，每天估计有2600名婴儿在出生后的24小时内死亡；有200万新生儿活不过第一周；而在出生后的第一个月内夭折的婴儿总共有260万之多。这些不幸的死亡中80%以上都是由于可以预防和治疗的原因引起的，例如早产、分娩引发的并发症，以及败血症和肺炎等感染。

在过去20年中，世界在儿童存活率方面取得了前所未有的进展，使得五岁以前夭折的儿童人数减半，2016年，在五岁以前死亡的儿童有560万。尽管取得了这些进展，新生儿存活率方面的进步却较缓慢，五岁以前死亡的儿童中有46%都是在出生后的第一个月内死亡。

儿基会呼吁世界各国政府与合作伙伴联合起来，通过事实证明有效而且低成本的解决方案拯救数以百万计儿童的生命。

儿基会为此将在下个月发起“让每一个儿童生存”运动，要求通过提供可负担得起的高质量医疗保健解决这一问题。具体措施包括在医疗设施提供清洁水和电力，由有经验的健康工作者接生，为脐带消毒,在婴儿出生后的第一个小时内进行母乳喂养,并使母亲和婴儿肌肤接触。

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