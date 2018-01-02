柔州一华小非华族学生多过华族

（早报讯）柔佛州华文小学2018年迎新生，非华族学生比华族学生多！柔州巴西古当马塞华小的非华族学生多达667人，首次出现非华族新生人数超越华族的现象。

《中国报》报道，马塞华小成为巴西古当11所华小当中，唯一出现非华族新生人数超越华族的华小。

此外，柔州哥打丁宜南亚港也迎来唯一新生，这名马来族新生的加入，也使该校12名学生当中，马来族占了7人，华族5人。

柔州居銮拉央华小今年一年级，也迎来14名非华族新生，占了新生总数的28%，创下历史新高。

据报道，中国崛起，中文日益受到全球重视，不少非华族家长虽不谙中文，但为让孩子未来能有更多的社会优势，纷纷将孩子送往华小就读。

马塞华小全校共有1559名学生，非华族就占667人，比例非常高，算是柔州较罕见拥有大量非华族学生的A型学校。

巴西古当华小发展工委会主席郑金财及柔州大臣华族特别事务官陈书北，昨日到马塞华小巡视。

郑金财在受访时说，巴西古当区共有11所华小，仅马塞华小出现非华族新生比例超过50%的情况，其他学校过去普遍仅有20%至30%非华族学生。他相信，非华族就读华小，未来就能更理解华族文化，并捍卫华小的地位，所以不担心华小吸引非华族入读会引发问题。

陈书北认为，马塞华小非华族比例超越华族，并非大课题，因柔州民情本就与其他州属不同，柔州讲究种族和谐，非华族就读华小将令各族相处更融洽，创造美好的下一代。

就读马塞华小四年级的10岁马来族学生艾莎称，她喜欢在华小上课，因师长对她循循善诱，令她从一个中文字都不认得，如今能说华语与人沟通。她还有一个哥哥就读马塞华小六年级，弟弟目前在幼儿园，相信父母也会将弟弟送入马塞华小求学。

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