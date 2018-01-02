全面检测未成年难民年龄？德医生组织反对

（早报讯）德国政界人士近日要求，针对自称“未成年”的避难申请者进行医疗检查，以确定其真实年龄，但德国联邦医生联合会对此表示反对。

德国之声中文网报道，联邦医生联合会主席蒙哥马利（Frank Ulrich Montgomery）在《南德意志报》上说：“若对每一位难民都这么做，那便是对人体健康的伤害。”

有关年龄测试的讨论是由巴伐利亚的基社盟（CSU）率先提出。联邦议院基社盟议员有意在1月4日开始举行的闭门会议上作出相关决议，对所有自称“未成年”的难民作年龄测试。

引发这场争论的是在莱茵兰普法尔茨州坎德尔（Kandel）发生的一起暴力血案。上周，一名来自阿富汗的男子涉嫌刺死15岁的前女友。警方透露，嫌疑人是庇护申请者，2016年初独自来到德国。他自称只有15岁，但这一说法遭到质疑。

多名基民盟政治家也提出要求，通过对手腕的X光透视等，来确定难民年龄。

对此，蒙哥马利表示，在没有医学症候的情况下作X光透视，是对人体不受侵害原则的破坏。他指出，根据射线保护法，只有在刑事案框架内，才被许可运用此手段帮助确定当事人年龄。比如，对坎德尔案的嫌疑人就可以作这样的测试。

但他同时强调，也包括性器官检测在内的此类测试手段“有很大的不确定性”。

报道称，联邦医生联合会的中央伦理委员会在2016年底就对相关测试手段表示过反对态度，质疑医学年龄确定手段的可靠性及合宪性。

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