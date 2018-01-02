马国开年发生严重水灾 多所学校关闭

（早报讯）马来西亚开年发生严重水灾，连绵豪雨造成柔佛、彭亨、登嘉楼及吉兰丹州在开学第一天遭水劫，多所学校被迫关闭，而柔州拉美士、哥打丁宜及丰盛港则有大约400人被疏散。

在彭州立卑，网上流传当地一名学童惊心胆战地走过破损且危险的吊桥才能上学，引起关注。

据《星洲日报》报道，该名5岁幼儿班学童哈迪今天一早在41岁父亲苏莱曼的协助下，冒着掉入湍急河水的危险，一步一步地踏上破桥边沿。他的母亲查哈拉说，她的儿子虽然得冒险过桥，但他上学的意志坚定。

她说：“虽然有另一条路可通往学校，但这条路需耗时45分钟，因此其丈夫选择冒险过桥。”

她指出，该桥梁在一年前被大水冲毁，但至今仍未修复。据悉，这座吊桥已经复修了七次，但每一次都被大水冲毁。

彭州日莱区州议员万罗斯里说，他已经向公共工程局申请拨款修桥，并在上个月21日获得批准。他对查哈拉批评政府不关注该桥给村民带来危险的投诉感到遗憾。

彭州过去数天大潮多雨来袭，关丹和云冰一些低洼地区昨日淹水，两地灾民人数多达446人。

柔州卫生、环境、教育及新闻委员会主席阿育拉末说，丰盛港的埔南国民小学因为道路遭水淹没，今天停课一天。目前，柔州约有379人受水灾影响，分别被安置在九个救灾中心。

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