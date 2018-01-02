怕无业友人有压力 韩年轻人要“瞒工”

（早报讯）韩国青年失业率屡创新高，“就业冰河期”长期持续，这一现实令韩国青年成功就业后的氛围发生了难以想象的变化。原本就业是一件值得庆祝的好事，但现在却要藏着掖着，反正第一份工作也做不长，很多人即使找到了工作也选择保密，因为深知自己在不久后还将重新变为待业者。

据韩国统计厅2日发布的数据，截至去年11月，青年（满15岁-29岁）失业率高达9.2%，是1999年进行该统计后，18年来历史最高值。同时，青年体感失业率达21.4%，去年1-10月雇佣率为55.7%，同比下降0.5个百分点。

亚洲经济中文网报道，艰难的就业环境令韩国年轻人的生活发生了不小变化。以往，年轻人成功就业后，会约上好友庆祝一番，但如今身边朋友都是“无业游民”，自己不好把好消息与大家分享，生怕给仍在求职的朋友带来负面情绪。

待业3年的一名年轻人表示，听说朋友面试过关，心里很不是滋味，他因无法真心祝福朋友而感到很惭愧。

就业难还令部分年轻人切断与他人的联系，默默当起“潜水族”。29岁待业者黄某去年上半年退出社交网络平台，就连聊天应用账号也注销了。他称，除了家人以外，几乎不和任何人联系，不想见成功就业的朋友，也不希望朋友打听自己的情况。

还有另一个原因，让年轻人隐藏成功就业的事实。近来，人们第一份工作往往只是“试水”，明知做不长，便干脆选择瞒着他人。

韩国雇佣信息院的数据显示，截至去年5月，年轻人在首个职场平均工作时间仅为1年零3个月。

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