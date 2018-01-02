分析师：亚马逊料收购零售商塔吉特

（早报讯）彭博社引述一个知名的科技行业分析师说，亚马逊对零售业态的冲击可能还没有结束。

Loup Venture联合创始人Gene Munster撰写了一份报告，公布了对2018年科技行业的八大预测，其中包括亚马逊预计将会收购塔吉特（Target Corp.）。

“Target是亚马逊理想的线下合作伙伴，有两个原因，类似的人口统计特征和全面、易于管理的门店布局，”Munster写道。 “要预测具体的时机很困难，但看到两者合并的价值却很容易。”

市场份额数据表明，这样一宗交易将能得到监管机构的批准，而且即便双方合并，沃尔玛仍然会握有更大的市场份额，Munster说。他估计收购交易估值将能达到410亿美元（550.51亿新元），比Target当前溢价15% 。

亚马逊去年以137亿美元收购Whole Foods Market Inc.在零售行业引起了轰动。预测亚马逊的下一笔交易已经成为分析师们的共同话题。 11月份的时候，DA Davidson分析师Tom Forte曾写道， Lululemon Athletica Inc.可能会吸引电商的兴趣，而花旗集团分析师Paul Lejuez最近整理了一份潜在目标清单， 包括Abercrombie＆Fitch Co.，Bed Bath＆Beyond Inc.和Advance Auto Parts Inc.。

不过，亚马逊可能不只是对零售交易感兴趣。上个月，CFRA银行业分析师Ken Leon写道，他预测亚马逊可能会在2018年收购一家小型或中型银行。

免费试阅14天