美警告朝鲜不要再进行导弹试验

（早报讯） 美国驻联合国大使黑利周二警告朝鲜不要再次试射导弹，她并称，如果无助于促使平壤方面放弃核武器，华盛顿当局不会重视朝韩之间的会谈。

黑利说：“我希望那不会发生。但如果真的发生，我们必须采取更加强硬的措施来对付朝鲜政权。”

韩国周二提出与朝鲜进行谈判。前一天，朝鲜领导人金正恩在新年讲话中表示，他不排斥进行对话。

黑利说，如果他们没有采取措施禁止朝鲜的核武，那么美国不会把谈判当一回事。“朝鲜可以和任何他们想要的人谈判，但在他们同意禁止其所拥有的核武之前，美国不会予以认同或者承认。”

黑利没有详述关于朝鲜导弹试射准备工作的细节。

据报道，金正恩此前一天表示，他对派运动员参加下月举行的平昌冬奥会“持开放态度”。他同时强调，朝鲜将继续推进“大规模制造”核弹头，不理会联合国的制裁。金正恩还说，核按钮就在他桌上，可朝着美国发射导弹。

美国国务院发言人诺尔特说，朝鲜可能“正试图在美国与韩国之间进行某种挑拨离间”。她还说，虽然韩国可以自己决定想和谁谈判，但“美方非常怀疑金正恩坐下来谈判的诚意”。

美国总统特朗普则暂未就朝鲜提出对话一事作出判断。他在推特上说：“火箭人现在第一次想和韩国谈判……这或许是好消息，也或许不是。我们等着看吧！”

特朗普经常以“火箭人”的称呼来嘲弄金正恩。特朗普说，制裁措施及其他方面的压力正开始对朝鲜产生重大影响。

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