美智库：2018全球最大风险 中国图填补全球领导力空白

（早报讯） 美国智库欧亚集团（Eurasia Group）说，2018年全球继续陷入地缘政治衰退期，中国试图填补美国留下的全球领导力空白，是2018年全球最大的风险。

据美国之音报道，欧亚集团2日公布2018年全球十大风险预测报告。集团主席布雷默说，2018年，全球领导力空白越来越明显，中国希望填补这个空白，但这可能给全球带来最大的风险。

布雷默说：“他们不会想着重建美国的秩序。他们要建的是非常不同的，非常有竞争性的，甚至是对抗性的（体系）。”

欧亚集团的报告说：“中国目前的政治模式被视为越来越强大，而美国的政治模式却在削弱。加上中国目前的领导人是毛泽东以来最强大的领导人，而美国总统特朗普却是现代史上最弱的美国领导人之一，所以，你看到的会是全球秩序的重组。”

美国与朝鲜因为误判或是失误引发国际冲突被欧亚集团列为第二风险。

布雷默认为，朝鲜问题的演变有两种可能，朝鲜掌握打击美国本土的核弹能力可能会促使朝鲜更加愿意进行谈判。不过，布雷默也不排除另外一种可能，那就是美朝爆发战争。

欧亚集团认为，另外一些事件导致的误判也可能引发国际冲突，这些事件包括，各国在网络空间的争夺、叙利亚战场的事故、美国与俄罗斯的紧张关系、驱散伊拉克和叙利亚的恐怖分子等行动。这些都被欧亚集团看成2018年世界面临的第二大风险。

据欧亚集团预测，2018年，全球第三大风险是全球科技冷战，这主要体现在新信息技术的竞争上，主要发生在美国和中国之间。欧亚集团认为，美国和中国将就人工智能、超级电脑等信息技术进行竞争，并同时竞争非洲、印度、巴西以及欧洲市场。

欧亚集团连续10年在年初公布全球风险报告。去年，欧亚集团把全球陷入“地缘政治衰退期”列为全球最大风险。

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