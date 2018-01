特朗普称他也有核按钮

(早报讯) 美国总统特朗普回应朝鲜领导人金正恩的声明称,他也有核按钮,而且要比金正恩的“更大、更强”。

特朗普周二通过推特发文说:“朝鲜领袖金正恩刚宣称,核按钮一直在他桌上。请来自其粮食短缺政权的人士转告他,我也有核按钮,而且要比他的更大更强,而且是可以使用的!”

金正恩日前宣称,朝鲜已完成核力量建设,核武的攻击范围及至美国全境,美国已无法对朝鲜开战,而核按钮一直在他的桌上,并呼吁美国“面对现实”。他还说:“整个美国都在我方核武射程范围内。这是事实,不是威胁。”

但金正恩表示:“这个武器只会在我方的安全受到威胁时使用。”

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!