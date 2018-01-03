特朗普称他也有核按钮

（早报讯） 美国总统特朗普回应朝鲜领导人金正恩的声明称，他也有核按钮，而且要比金正恩的“更大、更强”。

特朗普周二通过推特发文说：“朝鲜领袖金正恩刚宣称，核按钮一直在他桌上。请来自其粮食短缺政权的人士转告他，我也有核按钮，而且要比他的更大更强，而且是可以使用的！”

金正恩日前宣称，朝鲜已完成核力量建设，核武的攻击范围及至美国全境，美国已无法对朝鲜开战，而核按钮一直在他的桌上，并呼吁美国“面对现实”。他还说：“整个美国都在我方核武射程范围内。这是事实，不是威胁。”

但金正恩表示：“这个武器只会在我方的安全受到威胁时使用。”

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