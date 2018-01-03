逾六成韩国人认为外籍劳动者不属社会成员

（早报讯） 韩国一项调查结果显示，超过六成韩国人认为，外籍劳动者不属于韩国社会的组成人员，对外国人持负面看法的韩国人较前增加。

韩国旅外同胞财团去年7月31日至8月25日针对居住在全国七大城市的820名成年人进行了相关调查。结果显示，61.1%受访者回答，外籍劳动者不是韩国社会成员，该比例较四年前（2013年）的57.5%提高3.6个百分点。相反，回答外籍劳动者也是韩国社会成员的比例仅为38.9%，较四年前下滑3.6个百分点。

这里所说的“外籍劳动者”指的是根据雇佣许可制，以三年为合同期限，在韩国居留的外国人（最长可再延长一年10个月）。

调查显示，13.4%的韩国人反对外国人以跨国婚姻、就业等为由，在韩国长期停留或定居。该比例较四年前的12.3%有所提升。29.3%回答“因国籍而异”，57.3%则回答“不介意”。

至于韩国人是否对外国人和外国文化有排外态度，57.1%受访者表示同意，该比例较四年前的55.0%上升2.1个百分点。表示不同意的受访者仅为9.5%，较四年前下滑1.6个百分点。

相反，韩国人的民族单一性意识正在逐渐褪色。对于“是否担忧外国人增加给单一民族血统带来影响”的提问，只有27.6%受访者回答“表示担忧”。该比例较四年前的41.0%大幅下滑。回答“不太担忧”的比例较四年前上升10.4个百分点，达42.2%。

至于是否有意选择跨国婚姻，34.3%受访者给予肯定回答。在配偶国籍问项中，选择北美地区的比例最高，其后依次为欧洲、日本、独联体、中国、大洋洲、中东、亚洲和非洲。

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