美共和党最资深参议员宣布退休

（早报讯） 美国共和党目前在任时间最长的联邦参议员哈奇（Orrin Hatch）2日宣布，他将在任期结束后退休。美国舆论普遍认为，2012年美国总统大选共和党候选人罗姆尼（Mitt Romney）有可能参选取代哈奇在参议院的席位。

现年83岁的哈奇当天在社交媒体上发布视频宣布退休。自1977年代表犹他州出任联邦参议员以来，哈奇在美国参议院已任职超过40年，是共和党最资深的联邦参议员。现任参议院财政委员会主席的哈奇，在推动共和党减税法案获国会通过过程中出力甚多。

去年12月底，美国总统特朗普和共和党在白宫庆祝减税法案获得通过时，哈奇对特朗普大加赞赏。此前，特朗普在访问盐湖城时，也曾夸赞哈奇是一名斗士，并希望他连任。但哈奇去年就已表露退休意愿，并希望由马萨诸塞州前州长、2012年美国总统大选共和党候选人罗姆尼代替他在参议院的位置。

美国媒体普遍认为，罗姆尼极有可能参与竞选，以取代哈奇在参议院的席位。

美国有线电视新闻网（CNN）认为，罗姆尼与特朗普关系复杂。特朗普2012年曾表示支持罗姆尼，但一直对他持批评态度。在2016年总统大选中，罗姆尼猛烈抨击特朗普，甚至称他是“骗子”。在特朗普当选总统后，罗姆尼一度是国务卿热门人选，两人也曾有过会晤，最终特朗普选择了蒂勒森。

罗姆尼2日在社交媒体上发表声明称，自己和犹他州人民一样，感谢哈奇40年来为犹他州和美国服务，但他没有提及自己是否会参与竞选联邦参议员。

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