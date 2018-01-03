普通牛奶奶粉不会增加婴幼儿糖尿病风险

（早报讯） 一项长达15年的多国研究2日说，1型糖尿病遗传易感婴幼儿可以放心喝由牛奶制成的普通配方奶粉，这不会增加他们罹患1型糖尿病的风险。

此前有研究认为，婴幼儿早期接触牛奶蛋白质等复杂外源蛋白质，可能增加易感个体罹患1型糖尿病的风险。为此，一项名叫“TRIGR”的试验从2002年开始跟踪研究了15个国家的2159名婴儿，每个婴儿都有至少一名家人受1型糖尿病影响。出生时的血检显示，他们自身也是具有遗传倾向性人群。

研究人员把这些婴儿随机分成两组，一组喝由牛奶制成的普通配方奶粉，另一组喝被称为水解酪蛋白配方奶粉的特制奶粉，其中的牛奶蛋白质模拟人体消化过程，被分解成小分子。

所有婴儿都在断母乳后喝奶粉至少两个月，坚持至六至八个月大。在此期间，他们不会接触来自其他食物来源的牛奶蛋白质。对这些孩子的跟踪研究时间中位数为11.5年。

发表在新一期《美国医学会杂志》上的结果显示，普通奶粉组婴儿最终罹患1型糖尿病的比例为7.6%，而特制奶粉组的比例为8.4%。两组之间未显示出统计学意义上的差别。

领导研究的匹兹堡大学教授贝克尔在一份声明中：“经过15年的努力，这项研究终结了关于（普通）牛奶配方奶粉在1型糖尿病发病中潜在作用的争论……这再一次表明，预防1型糖尿病并没有简单的方法。因此，没有证据表明应修改现有的1型糖尿病高风险婴儿饮食建议。”

糖尿病主要分为1型和2型两种，其中1型是一种遗传性自身免疫疾病，多发于青少年，因此也曾被称为青少年糖尿病。而2型通常是体重超重和身体活动不足等环境因素影响的结果。

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