韩媒：金正恩快速衰老 五年胖了40公斤

联合新闻网今天（3日）引述韩国《中央日报》报道，指1月1日发布新年贺词的朝鲜劳动党委员长金正恩，脸上出现快速衰老的痕迹。

在当天朝鲜电视台的画面中，金正恩的皮肤和嘴唇呈灰褐色，脸颊松弛下垂，鼻翼两侧出现八字纹，嘴角出现皱纹。虽然他仅34岁，但脸上各处都能找到老化的痕迹。

据报道，金正恩最近似乎还长出了抬头纹。他没有佩戴金日成徽章，录制新年贺词时也未化妆，可以看到皮肤上的斑点。

此外，他也穿着上世纪60年代金日成喜欢穿的银灰色西服。有分析称，金正恩可能是为了让自己看起来更加像个“成熟的领导者”而有意表现出老态。

金正恩的体重五年间则飙升40公斤，目前已达130公斤，脖子也消失了，脸上再也看不到五年前的稚气。

英国《每日快报》去年11月就曾指出金正恩在正式场合上露面时看起来体重飙升、腿脚不灵活，认为金正恩的健康可能出现了异常。

该报道称，众所周知金正恩患有痛风、糖尿病、心脏病和高血压等疾病，这些疾病可能给他带来致命后果。

网媒“每日星报”报道则称，在最近的照片中，金正恩的体重明显又有所增加。此外，他还经常把手放在腰间，露出痛苦的表情，似乎是身体出现了问题。

该报道称，当时33岁的金正恩曾前往整形外科医院，看上去脚部有些不便，便找了张椅子坐下。在金正恩视察朝鲜一家制鞋厂时，他也被捕捉到脸上直冒冷汗坐在椅子上的照片。

每日星报指出，金正恩身患糖尿病、心脏病、高血压和痛风。在成为劳动党委员长后，他的体重飙升了40公斤。

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