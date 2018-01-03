马国华小生五年减少4万多人

（早报讯）马来西亚华小今年学生人数再减少2283人，这是当地华小人数连续五年持续减少。华小学生人数五年来已经减少4万1172人，这让华教工作者十分担心。

教育部副部长张盛闻表示，今年全国各源流小学生人数都有下降趋势，目前全国华小学生约有52万5170人。

他认为华人生育率下降是华小学生人数下滑的主要原因。他说，马来西亚迈向人口老化的趋势导致华小、国民小学丶淡米尔小学丶马来西亚高级学校文凭（STPM）和马来西亚教育文凭（SPM）的考生及大学预科班的学生人数都下滑了。

张盛闻表示，华小学生人数持续减少，也有可能与一些家长选择国际学校有关。“一些家长选择让子女就读国际学校。这些家庭生活比较宽裕，希望子女接触其他如英美国家的教育方式。”他说，马来西亚各国际学校约有数万名学生。

全国校长职工会总会长王仕发也认同上述观点。他说，华人生育率逐年下降，每户家庭通常只有一两名孩子。此外，一些家境比较好的家长则选择私人学校或国际学校。

他说：“为了吸引学生，我们将致力办好华小，并检讨课程与制度等问题。我们有讨论过这种情况，日后也将与其他团体举办论坛进一步讨论。”

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