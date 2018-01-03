报告：美国三万联邦雇员收入超州长

（早报讯）一份揭示联邦政府对职员的支出报告显示，数万名联邦雇员的工资比任何一位州长都多。

美国桥报网引述福克斯新闻（Fox News）的报道说，这份长达40页的报告题为“揭示沉没地带”（Mapping the Swamp），该报告由政府监督机构“翻开账本”（Open The Books）发布，该报告重点关注联邦政府的“规模、作用和权力”，并发现联邦政府对高薪员工的工资支出正在上升。

报告称：“高薪酬的联邦雇员人数正在增加。”并形容称拥有六位数薪资水平的员工人数普遍增长。

报告显示，2010至2016财年，联邦雇员薪酬为20万美元（26万8500万新元）或更多的职员人数增长了165%。收入超15万美元的联邦雇员人数增长了60%，在同一时期内，收入超10万美元的雇员人数增加了37%。

这个组织将上述工资与各州州长们的工资做了对比后发现，:近3万名联邦雇员工资比州长还多。

美国无党派百科网站Ballotpedia的数据显示，目前，收入最高的州长为宾夕法尼亚州州长沃尔夫（Tom Wolf），他的收入为19.0823万美元；田纳西州州长哈斯拉姆（Bill Haslam）收入为18.75万美元；加州州长布朗（Jerry Brown）收入为18.2971万美元；而收入最低的州长是缅因州州长勒佩奇（Paul LePage），收入只有7万美元。

根据这份报告，在2016财年，共有40.696万名联邦雇员拥有六位数的收入。

“翻开账本”组织在一份声明中说：“联邦政府有一个新的‘最低工资’，那就是在78个部门和独立机构中，联邦普通雇员的收入为10万美元或更多。”

免费试阅14天