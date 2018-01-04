日研究：或可通过血液诊断帕金森病

（早报讯）日本顺天堂大学等团队在周三（3日）发行的美国科学杂志上发表研究成果称，发现了调查血液中咖啡因浓度来诊断神经系统疾病帕金森病的方法。据悉可能是患者小肠对咖啡等所含咖啡因的吸收能力较弱，因而血液中浓度较低，或导致发病。

共同社引述顺天堂大学教授服部信孝的话说：“如果能从皮肤吸收咖啡因提高血液中咖啡因含量的话，或许能预防发病或延缓病情发展。”

该团队注意到咖啡等所含咖啡因对帕金森病发病有预防效果的报告。研究员采集了108名患者和31名健康人士的血液，对其中的咖啡因浓度进行了比较。即便摄取的咖啡因量几乎相同，患者血液中的浓度也仅为健康人士的三分之一。

此外，研究员还确认，帕金森患者在九类相关物质的浓度上也较低。通过调查这些数据，即便是发病初期也能确诊。据分析，咖啡因具有保护脑部神经细胞的作用，小肠吸收能力较弱的人可能比较容易出现神经损伤。

帕金森病是脑部特定神经细胞减少，出现手脚颤抖等症状。通常从症状和图像来诊断，但发病初期难以判断。若能在发病初期通过血液检查确诊，方式简单且有助于尽早展开治疗。

据称帕金森病在发病前特定神经就开始减少，该团队今后力争开发通过血液检查筛查发病潜在患者的方法，以及从皮肤吸收咖啡因的贴片。

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