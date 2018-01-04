“铁饭碗”缺人端 德国面临公务员荒

（早报讯）德国之声中文网报道，教师、警察、消防队员这些职业在德国供不应求。德国公务员工会称，各地基层公共事业部门人员长期不足，而且今后这一问题还将更加突出。

据德国公务员联合会（DBB）周三公布的最新统计，德国联邦、各州以及地方的公共事业领域目前缺少的工作人员数量超过18万人。其中城镇一级的人员缺口最大，仅幼教一项就缺少13万人。

联邦和州一级的警察部门，共缺少8500名工作人员，此外还缺少32000名中小学校教师、3000名司法部门工作人员、1500名就业中心办事人员。公共医疗卫生机构也缺少2500名工作人员。

各地消防队也整体人手不足，共缺少4000人；青少年管理局缺少3000名工作人员。

德国公务员联合会指出，未来15年中，将有150万公职人员进入退休年龄。如果按照目前的进度将计划中的新招人员刨除在外，届时还将形成高达数十万的人员缺口。这将影响到未来公共服务事业的质量。

对此，德国左翼党主席基平（Katja Kipping）表示，这是一个“令人不安的赤字”，而现任联邦政府应为此负责。她指出，总理默克尔在组建新政府的问题上拖延时间，而左翼党则当利用这一机会就解决公职人员匮乏的问题拿出相应的财政资金建议。

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