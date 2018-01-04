分析师：英镑今年或重返脱欧公投前水平

（早报讯）据最为看好英镑前景的机构，今年将是英镑摆脱晦气、重返英国脱欧公投之前水平的一年。

据ING集团的外汇策略师Viraj Patel，如果就英国脱欧的过渡期安排提前达成协议，以及经济数据意外向好，就可能改变英镑的运势，甚至可能促使英国央行今年上半年升息。该行预计英镑到年底达到1.53美元。

彭博社报道，看好英镑的并不只有荷兰的ING，英镑还位于美银美林和野村国际推荐买入名单的榜首。

ING认为，英镑在未来三个月将升值至1.40美元；而2018年的收盘水平，将比2016年6月23日公投当天的收盘水平高出近3%。

在彭博社一项调查中，分析师对本季汇率的预估中值为1.33美元；预估年底触及1.35美元，与目前现汇水平相当。英镑/美元在2017年上涨近10%。

Patel在通过电子邮件发送的评论中表示，考虑到英国经济向好以及英国央行的政策前景，相信英镑将达到1.40美元；然后大致稳定在1.40美元附近，而美元在周期末期的疲势进而将英镑带向1.50美元水平。

货币市场认为在2019年2月之前英国央行不会再次升息；不过Patel认为，今年第一季就英国脱欧的过渡期安排达成协议，以及经济数据表现出韧性，将促使市场重新评估央行的政策前景。欧盟专家表示，允许英国继续与欧盟进行贸易的过渡期安排，可能在3月达成。

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