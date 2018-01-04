南非火车事故 死者增至10多人

（早报讯）路透社报道，南非自由邦省周四发生的火车脱轨事故，已造成至少14人死亡。此前的报道指，有四人死亡，数十人受伤。

铁路公司Shosholoza Meyl发言人丹尼尔说：“虽然还未最终确定，但目前死亡人数是14人。”

法新社则引述当地卫生官员说，有12人死亡，至少180受伤，死亡人数还可能进一步上升。

出事的是从伊丽莎白港开往约翰尼斯堡的火车，该列车撞上一辆卡车后起火燃烧。

据英国广播公司报道，警方说，事发后约有850名乘客被安全疏散。一名乘客称，火车司机试图逃走，但被警方逮捕。

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