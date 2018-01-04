安倍新年记者会呼吁加快修宪讨论

（早报讯）日本首相安倍晋三4日下午在三重县伊势市出席新年记者会，表示欲尽快实现由国会提议修改宪法。

他称：“今年将向国民切实提出《宪法》应有的形态，使其成为进一步深化修宪讨论的一年。作为自民党总裁如此希望。”

安倍也提及朝鲜强行推进的核与导弹开发，强调“将致力于加强保护国民所真正需要的防卫力，而不是在以往的延长线上”。

共同社报道，安倍围绕修宪表示：“国民主权等基本理念今后也不会改变，但与时俱进展开讨论是理所当然的。”

他还指出：“各党提出具体方案，在众参两院宪法审查会上展开积极讨论，可加深国民的理解。”他表示：“并非预设日程。期待无论执政党或在野党，能够形成广泛共识。”

关于朝鲜问题的应对，安倍提及日本目前所处的安全保障环境是战后最严峻的，明确表示“将开展态度坚决的外交”。他还称：“将不屈服于任何挑衅行为，把对朝施压提高到最大限度，使其改变政策。会继续密切关注对朝制裁的效果。”

关于由日本担任主席国的日中韩首脑会谈，安倍表示“希望在各方合适的时期尽快举行”。日本方面已就4月举行会谈向中韩两国征询意向。

对于今年9月的自民党总裁选举，安倍仅表示“目前集中精力争取在例行国会上取得成果。这以后的事情会在此基础上考虑”。

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