国际生锐减 美高校勒紧腰带

（早报讯）就在美国许多大学认为2008年经济衰退造成的破坏已经过去之际，全美各地高等学府却因国际学生减少，被迫采取新一轮削减开支措施，包括减课、裁员、解散运动队伍、停办校园报刊等。

2008年的金融危机使得美国许多大学被迫裁员、减班。为了扭转颓势，美国大学和和培训项目瞄准国际学生，对外招生持续增长近十年，外国学生总数达100万以上，他们为美国高校带来了390亿美元（518.28亿新元）的收入。

然而，美国桥报网的报道指出，从2016年开始，美国高校的对外招生逐步放缓，部分原因在于加拿大、澳大利亚和其它讲英语国家的高校吸引力增强。

另外还有政治因素。大学管理人员指出，特朗普当选总统之后，他对移民的激烈言辞和限制性观点导致美国对国际学生的吸引力下降。特朗普政府严格审查签证申请，无限期禁止某些国家的公民来美国旅行，也让外国学生毕业后更难留在美国。

据《纽约时报》报道，国际学生减少对中西部高校的冲击比较大，因为国际学生所付的学费远远高于本州学生付的学费，许多非重点公立大学都靠外国学生的学费支撑着。

媒体披露的例子包括：俄亥俄州莱特州立大学（Wright State University）的国际学生减少了近800人，迫使该校大砍3000多万美元的预算。该校法国号和低音号专任教授不愿改为兼任，已经另谋高就，该校相当有名气的游泳队将解散；堪萨斯州立大学（Kansas State University）意大利语课程正在沿着罗马帝国的道路前进，即将停掉；中央密苏里州立大学（University of Central Missouri）的双周刊现在仅剩下网络版，以便节约3万5000美元的印刷费。

中央密苏里州立大学临时教务长戈达德（Michael Godard）指出，失去国际学生，该校的学费收入受到了负面影响。该校去年秋季只招收了944名外国学生，明显少于前年的1500人。

这所大学位于密苏里州沃伦伯格（Warrensburg），其本州学生所交的学费只有6455美元，而国际学生的学费则多一倍。国际学生减少使得该校损失了1400万美元的收入。

对全美500所高校的调查结果显示，全国高校去年秋季入学的外国学生平均减少了7%，将近一半接受调查的高校都说它们海外招生人数下降了。

根据穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service）的报告，由于收入减少，一些高校的财务前景黯淡，它们的债券评级下降，因此导致它们使用的贷款利率上升。穆迪已经把对美国高等院校的信用前景从“稳定”修改为“负面”。

这种转变又发生在部分州正在经历国内学生减少的时候。由于二十年前的出生率下降，去年秋季国内本科生人数减少了1%，只有大约22万4000人。

另外，那个年龄组的人口多元化意味着低收入家庭学生比例上升，也给大学带来了新挑战。低收入家庭的学生能否承受日益沉重的学费负担，成了他们接受高等教育的最大障碍。

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